Tchad : clôture de l’atelier sur les créneaux porteurs à Mara

Après trois jours d’intenses travaux, les participants à l’atelier ont validé le rapport sur les créneaux porteurs, ce 30 mars 2022 à Mara.



Il s’agit d’un document stratégique qui permettra au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entreprenariat, d’orienter les actions au profit des jeunes filles bénéficiaires des appuis du projet dans les domaines porteurs.



« Je me réjouis des résultats combien pertinents auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux, ce dont je ne pouvais d’ailleurs pas douter, au regard de la qualité des participants que vous êtes », a adressé le ministre Mahmoud Ali Seid aux participants.



Le chef du département en charge de la Jeunesse a noté avec beaucoup de satisfaction, que cet atelier a débouché sur des riches partages qui traduisent l'engagement et la ferme volonté des entités sectorielles, à accompagner et à soutenir la mise en œuvre du projet SWEDD II.

Il a salué l’engagement salutaire du président du Conseil Militaire de Transition, le général d’Armée Mahamat Idriss Deby Itno qui a toujours soutenu et accompagné la jeunesse tchadienne dans sa quête d’épanouissement depuis cette transition.



Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat a, par ailleurs, rassuré les partenaires impliqués du soutien total du gouvernement de la République du Tchad, pour cette initiative qui permettra au bout, d’insérer sur le plan socio-professionnel des jeunes filles tchadiennes de 12 provinces concernées par cette deuxième phase du projet.