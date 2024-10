Tchad : collaboration entre l’ONAPE et le CNOU pour renforcer l’employabilité des jeunes au Tchad

Dans la soirée du 9 octobre 2024, le directeur de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou, a accueilli le directeur général adjoint du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU), Hamit Mahamat Saleh, et ses collaborateurs, pour une réunion axée sur l’employabilité des jeunes diplômés tchadiens.



Cet échange fructueux a permis d’aborder plusieurs enjeux cruciaux :



🔹 Défis du marché du travail : Les deux parties ont discuté des obstacles que rencontrent les jeunes diplômés sur le marché de l’emploi, tels que le manque d’expérience et l’adéquation des compétences. Ils ont identifié des stratégies pour surmonter ces défis et faciliter leur intégration professionnelle.



🔹 Mesures d’accompagnement : Un consensus a été atteint sur la nécessité de définir des mesures d’accompagnement pour renforcer les compétences des jeunes et améliorer leur employabilité. Ces mesures comprennent des programmes de formation et des stages pratiques.



🔹 Rôle d’intermédiaire : L’ONAPE et le CNOU ont convenu de jouer un rôle actif d’intermédiaires entre les diplômés et les entreprises. Ce partenariat vise à faciliter l’accès des jeunes à des opportunités d’emploi et à établir des liens solides avec le secteur privé.



🔹 Appui technique : Le CNOU a offert son soutien technique à l’ONAPE pour la mise en œuvre d’initiatives visant à améliorer l’employabilité des jeunes, incluant des outils de recherche d’emploi et des ateliers de formation.



🔹 Forum National sur l’Emploi : La participation du CNOU au prochain Forum National sur l’Emploi a également été discutée. Cet événement est considéré comme une plateforme essentielle pour sensibiliser les acteurs du marché du travail et promouvoir les initiatives en faveur des jeunes diplômés.