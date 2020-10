Tchad : combien coûte le 2ème Forum national inclusif ?

Massakory : le Bahr EL GAZEL, le Chari-Baguirmi, le HadjerLamis, le Kanem, le Lac et la ville de N’Djamena ;

Le budget global pour l'organisation du 2ème Forum national inclusif est de 380 millions de Francs CFA, selon la présidente du comité d'organisation, Lucie Béassemda qui s'est exprimée, il y a quelques jours, dans un entretien à la radio FM Liberté.Elle dément les rumeurs selon lesquelles l'organisation du Forum engloberait un budget qui s'élève à des milliards de Francs CFA. "Les gens parlent de milliards mais on n'a pas vu les milliards pour ce forum", dit-elle.L’objectif global du deuxième Forum National Inclusif est de faire le bilan de 74 pertinentes résolutions du Forum de 2018 et de proposer des ajustements éventuels et compléments nécessaires à la modernisation des Institutions et au renforcement de la démocratie, de la stabilité et de l’unité de notre pays.Des pré-forums ont été organisés dans les 23 provinces pour recueillir les contributions de toutes les couches sociales dans le Tchad profond sur la mise en œuvre des résolutions du premier Forum. Ces pré-forums ont regroupé les différentes provinces en six pools dans les villes suivantes :Face à la crise sanitaire de Covid-19, seulement 600 participants sont attendus pour le 2ème Forum national inclusif qui va se dérouler pendant six jours, du 29 octobre a 3 novembre 2020.