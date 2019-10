Tchad : compte rendu du conseil des ministres délocalisé du 3 octobre 2019

Un conseil ordinaire des ministres s’est tenu ce jeudi 3 octobre à Abéché dans la province du Ouaddai.



Le ministre de l’Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisés, et le ministre délégué à la Presidence, chargé de la défense nationale et de la sécurité ont fait des communications relatives à la mise en œuvre de l’état d’urgence.



Mahamat Abali Salah a rappelé les circonstances qui ont amené le gouvernement et l’assemblée nationale à instaurer et proroger l’état d’urgence, et a énuméré les mesures prises.



Il a indiqué que de nombreuses armes de guerre et munitions ont été récupérées, ainsi que des engins motos ou des véhicules saisis.



La commission de contrôle et de vérification a recouvré pendant cette période près de 66 millions de Francs CFA.



Dans la province du Tibesti, les forces de défense et de sécurité sont parvenues à déguerpir quatre grands sites d’orpaillage illégaux. De nombreux passeurs de clandestins ont été arrêtés tandis que d’importants matériels ont été saisis.



Des recommandations ont été formulées en vue de prévenir la survenance de nouveaux conflits intercommunautaires.



Un intense travail de sensibilisation a été préconisé pour le renforcement et la consolidation de la paix et de l’unité nationale.



La question de la redéfinition des couloirs de transhumance a été évoqué.



Le chef de l’Etat Idriss Deby a dénoncé le communautarisme et le tribalisme qui mettent à mal la cohésion sociale. Il a mis en cause des cadres et hommes politiques qui instrumentalisent les communautés sur le conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le but d’attiser la haine.