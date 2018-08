Tchad : compte-rendu du conseil des ministres du 9 août 2018

Un Conseil Ordinaire des Ministres s'est tenu ce jeudi 09 août 2018 sous la présidence de Son Excellence Monsieur Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres,



A l'ordre du jour, était inscrit l’examen de trois (3) projets de texte et une communication



• AU TITRE DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE



Le Conseil des Ministres a réexaminé et adopté le projet d'Ordonnance portant Statut de l'Opposition démocratique au Tchad. Ce texte traduit le souci de créer les conditions favorables à l'instauration d'une véritable culture démocratique. Il vise à organiser l'opposition démocratique afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle en vue de promouvoir la concertation directe dans le cadre du dialogue politique sur des questions d'intérêt national et de préserver l'intérêt supérieur de la nation.



• AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT



Le Conseil des Ministres a examiné et adopté le projet d'Ordonnance autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord d'Istisna'a, relatif au financement du Projet de Renforcement de l'Enseignement Bilingue au Tchad. Ce texte fait suite à l'accord de prêt signé le 18 mai 2017 à Djeddah en Royaume d'Arabie Saoudite entre le Gouvernement du Tchad et la Banque Islamique de Développement (BID). Le projet porte ainsi sur le renforcement et le maintien de l'enseignement bilingue, l'amélioration du niveau des écoles coraniques en lien avec le système formel et l'appui à la gestion du Projet.



• AU TITRE DU MINISTERE DES MINES, DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE



Le conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant Statuts de la Société Nationale des Mines et de la Géologie, SONAMIG, implémentée pour promouvoir le développement du secteur minier par l'Ordonnance N°002/PR/2018 du 09 février 2018.



• AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU MINISTERE DU PETROLE ET DE L'ENERGIE



La Communication avait pour objet de restituer la mission effectuée par le Ministre du Pétrole et de l'Energie du 22 au 30 juillet 2018 à Washington aux Etats-Unis d'Amérique sur invitation de la société Convalt Energy. Il en ressort que Convalt Energy s'engage à construire des centrales électriques hybrides dans une trentaine de localités au Tchad pour un investissement s'élevant à quatre cent millions de dollars américains. En marge de cette rencontre le Ministre du Pétrole et de l'Energie a eu des contacts fructueux au Congrès américain ,notamment avec le Conseiller en Chef du Président de la Sous-commission du Congrès Américain pour les Affaires Africaines qui, considérant l'exceptionnelle implication du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, a estimé que les Etats-Unis devraient accompagner notre gouvernement dans la mise en œuvre de son Programme National de Développement à travers des investisseurs privés américains.



Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres a félicité le Ministre du Pétrole et de l'Energie pour la qualité de sa mission et des plaidoyers menés.



Le Conseil Ordinaire des Ministres commencé à 10H00 a pris fin à 12H13mn.



Fait à N’djamena le 09 août 2018



La Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication



Porte-parole du Gouvernement

MADAME NDOLENODJI ALIXE NAIMBAYE