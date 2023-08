Tchad : conflit de succession à Bekourou, l'UDJT propose des mesures radicales pour ramener la paix

Au cours de cette conférence, le président de l'UDJT a appelé la population des départements de la Moula et du Barh-Sara à se faire recenser massivement en vue des échéances futures. Selon lui, le recensement est non seulement un devoir, mais aussi un droit permettant à chaque citoyen d'accomplir son acte de citoyenneté.



Concernant la situation à Bekourou, Moyalbaye Ndordji a exprimé son inquiétude quant au conflit pour la chefferie cantonale qui perdure et provoque des affrontements entre différentes familles, entraînant des pertes humaines et matérielles, ainsi que des conséquences économiques néfastes pour la ville de Bekourou.



Face à cette situation, l'UDJT appelle les ONG et les personnes de bonne volonté à venir en aide rapidement aux nombreux ménages touchés par les incendies et exposés aux intempéries.



Le président de l'UDJT recommande également au gouvernement de transition de déplacer le chef-lieu de la sous-préfecture de Bekourou vers un autre endroit et d'effacer radicalement le canton du découpage administratif, dans le but de ramener une paix définitive dans cette région.