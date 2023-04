Tchad : conflits dans les Monts de Lam, une situation inquiétante qui fait réagir la société civile

Le département des Monts de Lam est composé de cinq sous-préfectures et est régulièrement confronté à des insécurités, notamment les conflits éleveurs-agriculteurs, ainsi qu'à la destruction de l'environnement. Depuis août 2022, ces conflits sont devenus plus fréquents et ont entraîné des pertes en vies humaines, des incendies et la destruction de champs, laissant la population paysanne en permanence exposée à la famine et à la pauvreté.



Selon le collectif, "le 15 avril 2023, des éleveurs ont fait une incursion dans le village DOGORO, tuant deux personnes, et le 17 avril 2023, les éleveurs ont attaqué le village de BENDJABO, tuant et blessant plusieurs personnes, dont des femmes et des nourrissons". Le collectif des associations "dénonce cette situation et la considère comme un plan d'extermination des peuples des Monts de Lam".



Les images véhiculées sur les réseaux sociaux montrent la gravité des actes posés, qui doivent interpeller la conscience de toute personne normale. Le collectif demande une action urgente des autorités pour mettre fin à ces violences et protéger la population civile.