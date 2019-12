Tchad : confusion sur le recrutement de 20.000 jeunes à la Fonction publique en 2020

A l'Assemblée nationale, certains députés ne semblent pas convaincus par la promesse du chef de l'État relative au recrutement de 20.000 jeunes à la Fonction publique en 2020. Ce lundi, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a apporté des clarifications suite à plusieurs inquiétudes exprimées par les élus du peuple.



Vendredi dernier, plusieurs députés ont estimé que le projet de Loi de finances portant budget pour l'année 2020 ne consacre aucune ligne budgétaire apparente visant à concrétiser la promesse relative au recrutement de 20.000 jeunes à la Fonction publique en 2020. Seuls des remplacements numériques sont évoqués, ont relevé des députés qui ont demandé des explications.



"A la question de 20.000 jeunes, je pense que le chef de l'État a été clair. Le chef de l'État, j'ai suivi sa déclaration, c'est dit qu'en 2020 seront recrutés 20.000 jeunes, c'est-à-dire que 20.000 jeunes vont émarger à la solde. On va vérifier ça quand ? On va vérifier ça le 31 décembre 2020 si le compte y est", a affirmé le ministre.



Selon lui, depuis l'annonce, il y a eu beaucoup de recrutements. "Il y a eu 500 médecins, 1500 enseignants scientifiques qui sont en train d'être recrutés, il y a plusieurs lauréats des différentes écoles, il y a même un recrutement exceptionnel de 1650 infirmiers et personnel paramédical qui sont en train d'être recrutés. A partir de janvier, les ministères vont opérer des recrutements dans le cadre des départs à la retraite. C'est entre 1500 et 2000 personnes. Cela est conforme avec le programme", a souligné Tahir Hamid Nguilin.



"En cours d'année, nous allons voir, nous allons renégocier, c'est une stratégie de négociation pour que nous puissions recruter les 20.000. Je n'ai pas entendu le chef de l'État dire qu'on va recruter le 1er janvier 2020. Il a dit en 2020, on va recruter 20.000. Donc attendons décembre 2020 pour juger au lieu de faire beaucoup de commentaires", a conclu Tahir Hamid Nguilin.