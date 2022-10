Tchad : construite en 1957, l'école de Mourra n'a que deux salles de classe à ce jour

De 1957 à nos jours, soit pratiquement 65 ans que cette école a vu le jour, les deux salles de classes sont restées intactes. Désertées du fait de la non fréquentation des élèves, les deux salles de classes ont été transformées en un poste militaire.



Il a fallu une tournée du gouverneur sortant Ibrahim Ibni Oumar pour s'en rendre compte et instruire sur le champ les militaires de libérer l'école au profit des élèves.



Cet abandon de l'école est paradoxal, d'autant plus que le village regorge de nombreux commerçants.