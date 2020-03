Tchad - coronavirus : les médias outillés pour mieux informer la population

Le système des Nations unies, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a organisé mercredi une séance de formation sur le Covid-19, en faveur d'un groupe de journalistes.



L'objectif de cette formation est de renforcer et d'orienter les professionnels des médias en faveur de la prévention sur le Covid-19, au bénéfice de la population tchadienne. Elle leur permettra de mieux communiquer sur les mesures barrières.



La formation a regroupé plus de 60 journalistes, répartis en groupes de 20 personnes, dans trois endroits différents.



Selon le chargé de communication du bureau de la coordinatrice résidente du système des Nations unies au Tchad, Dohou Pascal Ferso, la communication est l'arme la plus robuste pour transformer les comportements des individus et des communautés. Ceci en communiquant sur l'essentiel de l'information, avec des sources sûres, et en donnant des messages de prévention sur le Covid-19 par des gestes simples.



Parmi les mesures barrières, il est recommandé de se laver normalement et régulièrement les mains avec du savon et de l'eau, ou des gels désinfectants.



"Si chaque individu respecte les conseils, nos communautés seront à l'abri de tout contamination", explique Dohou Pascal Ferso.