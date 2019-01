Tchad : création d'un régiment de protection de la réserve stratégique

Un nouveau régiment de protection a été créé il y a quelques jours au sein de la Direction générale de la réserve stratégique (DGRS). La création a été actée par le président de la République au terme du premier décret de l'année 2019, signé le 10 janvier dernier.



Le régiment est placé sous l'autorité directe de la DGRS et est commandé par un officier supérieur assisté d'un adjoint. Il remplace le bataillon de commandement et de service créé le 6 octobre 2006.



Il comprend deux bataillons de sécurité positionnés à N'Djamena et deux bataillons mobiles d'escorte et de sécurité des ravitallements des zones de défense et de sécurité.



En plus de leur salaire, les militaires qui seront affectés au régiment de protection percevront une prime de risque de 100.000 Francs CFA par mois.