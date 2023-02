Tchad : d'ex politico-militaires contestent l'exclusion d'un des leurs de la liste du haut comité de suivi de l'accord de Doha

Après l'envoi de plusieurs lettres restées sans réponse, ils exigent la réhabilitation de M. Galmaï Losso Mahamat, qui a été retiré arbitrairement de la liste des trois personnes retenues par consensus pour représenter les ex politico-militaires au sein du comité international de suivi de l'accord de Doha.



L'accord de Doha prévoit une liste de trois personnes pour les ex politico-militaires, afin de garantir leur représentativité au sein du comité de suivi de l'accord. Cette liste comprend Allamine Hidjazi, Galmaï Losso Mahamat et Hissein Ahmat Alhadj.



Selon eux, les autorités ont fait savoir que la décision, prise à haut niveau, est définitive.



Ces ex politico-militaires contestent cette décision et exigent la réintégration de M. Galmaï Losso Mahamat dans la liste au titre des personnes faisant partie du comité de suivi de l'accord de Doha. Ils se disent également prêts à fournir toutes les preuves nécessaires pour faire valoir leurs droits et dénoncent une violation flagrante de l'accord de paix de Doha, suite à l'ingérence du gouvernement tchadien dans le processus de désignation de leurs trois candidats au sein de la liste du haut comité de suivi de l'accord de Doha.