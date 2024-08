Tchad : dans le Kanem, ouverture d'un atelier à la délégation provinciale de la Santé

Le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï a lancé officiellement ce mercredi 28 août 2024, au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Mao, la cérémonie d'ouverture de l'atelier du comité directeur du premier semestre de l'année 2024, de la délégation provinciale de la Santé publique du Kanem.



C'était en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, des représentants de la société civile, ainsi que des représentants des ONG nationales et internationales. Dans son mot introductif, le président du comité d'organisation, Abdelkerim Mbodou Taher, a tout d'abord souhaité la bienvenue à tous les participants.



Il a fait savoir à l'assistance que cette revue durera trois jours. Par ailleurs, il a demandé aux participants et aux acteurs à différents niveaux, de s'impliquer personnellement pour la fréquentation des centres de santé.



Pour le délégué provincial de la Santé publique du Kanem, Dr Djibert Ahmat Haliki, cet atelier permet d'analyser méticuleusement les résultats obtenus, ainsi que les défis inhérents aux six piliers du système de santé, et d'en proposer des voies et moyens pour faire mieux.



Il a ensuite ajouté que la thématique de cette année est « l'engagement communautaire : un levier pouvant à contribuer l'accès de tous les soins de santé de qualité », qui cadre bien avec l'objectif général du PNDS4 2022-2030 qui est d'assurer à la population, l'accès universel aux soins de santé de qualité, globaux, intégrés, continus et centrés sur la personne, afin de contribuer efficacement au développement socioéconomique du pays.



Dans son mot de lancement, le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï a remercié la délégation pour cet atelier, tout en soulignant l'importance que revêt cette rencontre qui a pour objectif, l'amélioration des performances des activités de santé, dans les différents districts de la province.



Pour lui, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des mécanismes de suivi et évaluation périodiques des activités de la délégation, que le ministère en charge de la santé a mis en place, en vue d'identifier les actions pour améliorer les performances du système de santé, afin de répondre aux attentes de la population en matière de santé.



Il a ensuite ajouté l'opportunité que donne cet atelier qui est de discuter de tous les problèmes qui entravent la réalisation des objectifs de santé, dans chaque district de la délégation du Kanem. Il a fait savoir que la participation active aux débats et aux échanges, va déboucher sur des solutions réalisables à court terme, pour endiguer les problèmes et les insuffisances qui persistent dans le domaine sanitaire de la province.



Enfin, il exhorte les participants d'être participatifs, lors de cet atelier. Séance tenante, une ambulance flambant neuve de l'hôpital provincial de Mao a été réceptionné à la fin de l'ouverture de cet atelier, cela accompagné d'une photo de famille.