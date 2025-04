Tchad : dans le Kanem, réunion sur la vaccination contre la poliomyélite

Une cérémonie s'est tenue dans la salle de réunion de la délégation générale du gouvernement auprès de la province, en présence des autorités administratives et traditionnelles, des conseillers provinciaux, ainsi que des représentants des organisations de la société civile.



Dans son discours de circonstance, le général Asseif Mahamat Assouni qui a présidé la réunion, a tout d'abord remercié la délégation de la Santé publique du Kanem, pour l'organisation réussie de cette réunion, soulignant son importance pour la communauté.



Il a ensuite appelé les différentes organisations, ainsi que les chefs traditionnels et religieux, à sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite. Enfin, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem a sollicité le soutien des autorités afin d'éradiquer ce fléau dans le pays en général, et dans la province du Kanem en particulier.



De son côté, le délégué de la Santé publique du Kanem, Dr Hamid Borgou Haggar, a précisé que cette campagne de vaccination se fera par le biais d'un porte-à-porte. Il a ainsi exhorté les représentants des différentes organisations de jeunes, de femmes et les leaders religieux, à les accompagner pour garantir le succès de cette campagne, qui se déroulera du 25 au 28 avril 2025.