Tchad : dans le Lac, réunion préparatoire de la rentrée administrative en vue de l'année scolaire 2024-2025

Le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, a présidé ce matin dans son bureau, une réunion préparatoire de la rentrée administrative 2024-2025. Ont pris part à cette réunion, tous les chefs de services de la délégation.



Cette réunion qui se tient à quelques jours de la rentrée administrative 2024-2025, vise à donner des consignes et orientations pour la réussite de l'année scolaire 2024-2025. Le délégué a d'abord félicité et remercié ses collaborateurs, pour les efforts consentis, malgré les difficultés, avant d’inviter les chefs de services à maintenir le même élan de travail.



Moussa Issa Moussa a mis l'accent sur le respect du temps de travail fixé de 7h30 à 15h30. Toute absence ou retard doit être signalé à la hiérarchie. Il a appelé aux chefs de services à doubler d'effort. « Nous sommes au sommet de la pyramide éducative dans la province, nous sommes appelés à donner un bon exemple », a- t-il martelé.



Le délégué provincial de l'Education nationale a instruit le coordinateur de l'inspection de Pool, à s'organiser avec son équipe, à élaborer un plan de travail réalisable. La bonne collaboration, le respect de la hiérarchie, le secret professionnel, le comportement vestimentaire et la propriété dans les bureaux sont, entre autres, les sujets évoqués par le premier responsable en charge de l'éducation dans la province du Lac.



Les chefs de services ont salué cette initiative, et s'engagent à travailler en étroite collaboration pour le rayonnement du système éducatif dans la province du Lac. La date du 17 septembre a été retenue pour la rentrée administrative 2024-2025 dans la province du Lac.