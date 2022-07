Tchad : dans le Mayo Kebbi, l’Ong DHSF renforce les capacités de la société civile

L’ONG Droits de l’Homme Sans Frontière (DHSF), a renforcé ce 19 juillet 2022, les capacités des leaders et membres des organisations de la société civile de Pala.



Cette formation est axée sur les techniques d’enquêtes, de rapportages des cas des violations des droits de l’homme, et le monitoring des droits de l’homme en période de transition. Les participants ont échangé de manière spécifique sur les thèmes qui portent sur les fondamentaux des droits de l’homme, le monitoring des droits de l’homme et sur les techniques de préparation et de conduite d’entretien.



Selon le coordonnateur du projet « Prévenir les violations des droits de l’homme en période de transition démocratique au Tchad », Tchindebbe Donald Tao de l’ONG Droits de l’Homme Sans Frontière (DHSF), depuis le début de la transition en avril 2021, le Tchad a connu un évènement majeur dans sa vie politique avec le décès du Maréchal Idriss Deby Itno.



Pour lui, DHSF qui organise cette formation s’engage à lutter contre les violations des droits humains constatées partout à l’intérieur du pays. Les participants pourront, dès à présent, faire la promotion et la protection des droits de l’homme dans la province du MKO.



Tchindebbe Donald Tao souligne que les acteurs de la société civile de la province doivent désormais faire la différence entre violation des droits de l’homme et abus des droits de l’homme. L’équipe de l’ONG Droits de l’Homme Sans Frontière (DHSF) s’est rendu dans le département de Lac-Léré pour outiller les leaders de la société civile de la zone dans le même sens.