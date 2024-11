Tchad : dans le Moyen-Chari, l'EISA recycle des éducateurs civiques et électoraux

Dans le cadre de son engagement à promouvoir une participation électorale active et responsable, l’Institut Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) organise ce 21 novembre 2024, un atelier de recyclage destiné aux éducatrices et éducateurs civiques et électoraux citoyens.



Cet événement se tient dans les locaux du Palais des arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, et réunit plus d’une trentaine de participants, principalement acteurs locaux impliqués dans l'éducation civique et la sensibilisation électorale. L’objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités des éducateurs civiques et électoraux, afin qu’ils puissent jouer un rôle clé dans l’éducation des citoyens, en particulier en ce qui concerne l’importance de la participation aux élections.



Selon le chargé de Programme de l’Institut Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique, Laurent Hibra Doumla, cet événement s'inscrit dans un processus de formation continue, visant à adapter les méthodes pédagogiques aux évolutions technologiques, et aux enjeux contemporains de la démocratie.



Le représentant de l’Agence Nationale de Gestion des Elections, Tougondjidé Leonard, s’est réjoui de cette initiative et a demandé aux participants de donner le meilleur d’eux-mêmes, afin de contribuer à une démocratie plus participative et durable pour les générations futures. Les participants vont être formés à l’utilisation d’applications mobiles et de plateformes en ligne, qui permettent de recueillir des informations en temps réel, lors des élections, et de mieux comprendre les comportements électoraux.



Il faut noter que cet atelier bénéficie de l'appui financier de l'Union Européenne, qui soutient depuis plusieurs années, des initiatives visant à promouvoir des processus électoraux transparents, inclusifs et participatifs. L’atelier prendra fin le samedi 23 novembre 2024.