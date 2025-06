Tchad : dans le Moyen-Chari, une formation sur le développement durable en faveur des jeunes

L’avenir du Tchad se construit dès aujourd’hui, et ce sont ses jeunes qui tiennent la truelle. C’est dans cette optique qu’une mission conjointe du Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) et de l’Organisation pour la Justice des Bâtisseurs Tchadiens (OJBT) a organisé, le 03 juin 2025 à Sarh, une session de formation axée sur le rôle du volontariat dans la construction d’un développement durable et d’une paix durable.



Plus de cent jeunes, issus de divers quartiers de Sarh et représentant des organisations de jeunes ou diplômés en quête d’opportunités, ont répondu présent à l’appel. Cette session visait à sensibiliser, outiller et inspirer les jeunes à s’engager bénévolement dans des actions concrètes de développement communautaire. Il ne s’agissait pas simplement de théories, mais d’un appel clair à l’action et à l'engagement citoyen.



Prenant la parole lors de l’ouverture, Mouederomte Mbaidedjibe, coordonnateur national de l’OJBT, a insisté sur la puissance du volontariat en tant que moteur de changement pour la jeunesse tchadienne : « Être volontaire, ce n’est pas travailler gratuitement.



C’est choisir d’investir son temps, son énergie et ses compétences pour bâtir une société plus juste, plus équitable et plus prospère. » Il a rappelé aux participants que le développement durable repose sur trois piliers essentiels : promouvoir des activités génératrices de revenus durables, renforcer l’éducation, la santé et la cohésion sociale et protéger les ressources naturelles et le cadre de vie.



Mouederomte Mbaidedjibe a encouragé les jeunes, en particulier les diplômés sans emploi, à surveiller les opportunités de missions proposées par le Programme VNU, une porte d’entrée vers le monde de l’action humanitaire et du service public.



À son tour, Zianserbe Nafou Jérémie, coordinateur pays du Programme VNU, a livré un message fort, soulignant la pertinence du volontariat comme outil d’insertion professionnelle et d’impact local : « Le volontariat n’est pas une alternative par défaut. C’est une école de la vie, un lieu d’apprentissage et une passerelle vers un avenir professionnel plus solide. »



Il a mis en avant les bénéfices du volontariat : acquisition de compétences pratiques, développement personnel et leadership, création de réseaux sociaux et professionnels, contributions visibles au sein des communautés locales. La journée s’est achevée dans une ambiance d’enthousiasme et de détermination.



Plusieurs jeunes participants ont exprimé leur volonté de créer ou de rejoindre des initiatives locales de volontariat dans leurs quartiers. « Aujourd’hui, j’ai compris que je peux être utile même sans emploi. Le volontariat est un début, pas une fin. Je suis motivé à agir », a souligné Casimir, jeune diplômé en géographie.



Cette formation à Sarh ne fut pas qu’un simple événement, mais un acte fondateur d’une nouvelle dynamique citoyenne dans le Moyen-Chari. Le volontariat, lorsqu’il est compris et structuré, peut devenir une arme douce mais puissante pour bâtir la paix, créer des opportunités et façonner un avenir durable. Et la jeunesse tchadienne, désormais mieux informée, semble prête à relever le défi.