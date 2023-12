Tchad : dans le Ouaddaï, début de la campagne en faveur du Oui au référendum constitutionnel

La Place de l'Indépendance d'Abéché a servi de cadre, ce mardi 05 décembre 2023, au lancement de la campagne pour le référendum constitutionnel dans la province du Ouaddaï.



A cette occasion, la province du Ouaddaï s'engage massivement en faveur du référendum constitutionnel, afin de bâtir un Tchad uni et pacifique. C'est sous ce slogan que la campagne référendaire a été officiellement lancée dans le Ouaddaï par le ministre de l'Eau, Alio Abdoulaye Ibrahim, également chef de mission de cette campagne.



Regroupés sous la coalition « Pour le Oui », 19 partis politiques du Ouaddaï, d'anciens groupes politico-militaires, ainsi que plusieurs associations de la société civile, ont un seul objectif : sensibiliser la population de la province pour qu'elle choisisse la nouvelle réforme constitutionnelle en votant Oui, lors du scrutin du 17 décembre prochain.



Le président du comité d'organisation, Mahamat Tahir Daousa, a rassuré le directeur de campagne en déclarant : « Soyez rassuré et dormez tranquillement, il n'y a aucune inquiétude, nous allons voter massivement le Oui. Nous mènerons la campagne dans les villes, les villages et les hameaux de la province du Ouaddaï, et vous n'aurez aucun Non dans les urnes. »



Fayçal Abdelkerim Chiguefade a souligné que la participation massive à cette cérémonie de lancement de la campagne référendaire témoigne déjà de l'engagement des citoyens, qui devraient retirer leurs cartes pour voter. Le directeur de campagne, Ismaël Mahamat Saleh Bilal, a affirmé que tous les groupes politico-militaires sont unis en faveur du Oui.



Il a évoqué la question de la sécurité pour rappeler que la stabilité du pays est maintenue par nos forces de défense et de sécurité, sinon nos voisins connaissent des problèmes. Il a également assuré les populations voteront tous à 100% en faveur du Oui.



Le chef de mission, Alio Abdoulaye Ibrahim, a exprimé sa gratitude envers le public pour sa présence à cette cérémonie. Il a mentionné certains pays fédéraux ayant connu des problèmes, comme le Nigeria et l'Éthiopie, pour mettre en avant l'importance de la stabilité dans notre pays.



Le directeur de campagne a également abordé la question de l'eau à Abéché, la cohabitation pacifique et les problèmes intercommunautaires, tout en appelant par ailleurs la population à sortir massivement pour voter à 99,9% en faveur du Oui.