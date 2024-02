Tchad : dans le Ouaddaï, lancement de la saison sportive édition 2024 à Abéché

Sous le haut patronage du gouverneur de la province du Ouaddaï, la ligue provinciale de football du Ouaddaï, a lancé officiellement ce mardi, 06 février 2024 à Abéché, la saison sportive de football édition 2024.



C'est le gouverneur de la province Bachar Ali Souleyman qui a donné le coup d'envoi de cette saison sportive, au stade municipal d'Abéché.



À l'ouverture de ce championnat, une super coupe a été organisée qui a opposé l'équipe du lycée Mahamat Yakhoub Dobio à celle du lycée Cheikh Zaïd, avec pour score final, 2 buts à zéro en faveur du lycée Dobio.



Dans son discours de circonstance, le président de la ligue provinciale de football du Ouaddaï, Souleyman Daoud Haïma a indiqué que le lancement de cette sportive permettra à la ligue de football du Ouaddaï, de dénicher des jeunes talents, afin de pourvoir le football de la province de talents pétris de potentiels.



C'est pourquoi, il a demandé aux institutions locales à soutenir ces jeunes joueurs à devenir des professionnels, pour relever les défis du football au Ouaddaï. Lançant la saison sportive édition 2024, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleyman, a relevé qu'au-delà de son caractère compétitif, ce championnat est le symbole de la paix, de la solidarité, et de la promotion du football dans le Ouaddaï.



Il a ajouté que le football est un sport qui rassemble les individus, transcendant les barrières culturelles, sociales et politiques. Pour lui, il constitue un terrain neutre où les différends sont mis de côté, pour se concentrer sur les passions communes.



Le gouverneur a enfin émis le vœu de voir ce championnat devenir un catalyseur de la paix, en créant les liens étroits entre les joueurs, les clubs et les supporters, et en encourageant le fair-play sur le terrain. Il faut noter que le gouverneur a promis de soutenir la ligue de football du Ouaddaï, avec une enveloppe de cinq millions de FCFA.