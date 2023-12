Tchad : dans le Tibesti, Fatima Goukouni Weddeye opte pour une campagne de proximité

Au Tibesti, la cheffe de mission de la Coalition pour un Oui au référendum constitutionnel poursuit sa campagne pour faire adhérer la grande majorité de la population au projet de la loi fondamentale qui sera soumis à leur approbation le 17 décembre prochain.



Après avoir lancé officiellement la campagne en grande pompe, la Mme Fatima Goukouni Weddeye opte pour une campagne de proximité dans la ville de Bardai, chef-lieu de la province du Tibesti, avant d’investir les autres localités de cette contrée montagneuse aux confins de la Libye et du Niger.



En cette soirée du mercredi 6 décembre 2023, Fatima Goukouni est allée à la rencontre des différentes couches de la population. Elle a démarré par le quartier Camp Marié, où vit la grande partie de la communauté chrétienne de Bardai.



C’est pour la première fois qu’un officiel franchit ce quartier pour rencontrer ceux qui y vivent. Elle a été accueillie par des youyous des femmes de ce quartier. « Enfin, nous sommes considérés », crie en sanglot un habitant. Malgré l’exigüité des ruelles qui façonnent ce quartier Mme Fatima Goukouni Weddeye les a arpentées pour expliquer aux habitants, le projet de Constitution soumis au référendum.



La population du quartier Camp Marié rassure la cheffe de mission d’un Oui à 100%, le 17 décembre 2023. Après le Camp Marié, la cheffe de mission est allée rencontrer les organisations des personnes vivant avec un handicap, des femmes et d’autres communautés vivant dans la ville de Bardai.



Partout où elle est passée, le message est le même : « voter pour un Etat unitaire décentralisé », pour un Tchad, un et indivisible. Tout en saluant sa démarche, une première du genre dans leur ville, les représentants des différentes corporations ont rassuré la cheffe de mission de leur adhésion à ce projet de Constitution et de voter « Oui ».