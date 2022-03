Tchad : dans le canton de Donia, un appel lancé contre l’installation de Takoral Rodrigue

Le comité représentant les ayants-droit et l'association pour le développement du canton Donia ont conjointement fait un point de presse ce 09 mars 2022 dans la grande salle de la maison des médias. Ils s'insurgent contre les autorités qui cherchent à faire verser le sang dans le canton de Donia.



En effet, l'objet de ce point de presse, consistait à apporter des éclaircissements sur la situation administrative et coutumière de Donia dans la province du Logone oriental. Selon le porte-parole du comité des ayants-droit, Dr Fidèle Molélé Mbaïndingatoloum, la situation actuelle du Canton Donia se résume à la mort du chef de Canton. Trois mois plus tard, les populations du Canton se sont retrouvées le 22 février 2020 pour opposer leur refus de voir nommer un de ses descendants ou frères et sœurs à sa place.



Un procès-verbal signé par plus de 500 personnes présentes a été remis au sous-préfet qui devait officier les obsèques le 24 février 2020, jour de l'enterrement de feu Mbaitar Takoral Patrice. Dr Fidèle rappelle qu'en juillet 2020, à la demande des populations, un arrêté ministériel a été pris pour la désignation du président et du secrétaire général de ce comité de gestion, respectivement Nédanang Marc et Mbailabé Waguirbé. Malgré.



La cérémonie d'installation des responsables du Comite de gestion n'a pas eu lieu, alors que les autres comités de gestion (Békan et Yanbodo) ont été installés depuis fort longtemps. En date du 12 avril 2021, le comité a adressé au ministre de l'Administration du territoire, un recours gracieux en annulation de ce décret. En effet, la nomination de Takoral Rodrigue a été faite en violation des dispositions de l'article 25 de la Loi organique n°013/PR/2010 du 25 juillet 2010 portant statuts et attributions des autorités traditionnelles et coutumières.



Elle stipule que « les autorités traditionnelles et coutumières sont choisies parmi les personnes issues de la lignée de la chefferie de la localité ». En vertu des dispositions susvisées, les sages et quelques chefs de village ainsi que les parents proposent au mieux, la désignation de la personne choisie, Fidèle Molélé Mbaïndingatoloum comme chef de canton, ce dernier étant de la lignée de la chefferie de la localité, en lieu et place de Takoral Rodrigue.



L'installation de Takoral Rodrigue sera de nature à créer de trouble à l'ordre public, car, ce dernier est issu d'une personne qui n'est pas du terroir. Son grand-père était arrivé à Donia étant adulte et en qualité de catéchiste de l'Eglise catholique, avant de s'installer comme couturier puis, fabricant de pirogues et cultivateur.