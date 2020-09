Tchad : de nombreux sinistrés et dégâts d’inondations au Sila

De nombreux citoyens sont sans abris au Sila suite à des pluies diluviennes qui ont engendré d’importantes inondations ces derniers jours.



La commune de Aradib, située dans le département de Koumou Angarana, à 57 km de Goz Beida, est dans l’eau depuis jeudi.



Les victimes se sont relogées provisoirement dans des écoles avec quelques affaires récupérées et troupeaux d’animaux.



Le marché de la commune est également très touché par les inondations. Il est l’un des plus grands marchés de la province, réunissant les commerçants en provenance notamment du Ouaddaï, Salamat et Soudan.



Ce marché à fort enjeu économique ravitaille presque toute la province de Sila en produits agricoles et d’élevage. Il est situé à proximité du Wadi Azoum qui cause des désagréments chaque année avec la crue.