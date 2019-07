Tchad : de nouvelles règles imposées au poste frontalier N'Gueli

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a annoncé lundi de nouvelles mesures au poste frontalier de N'Gueli, "porte d'entrée de N'Djamena".



Parmi les mesures annoncées : les multiples circuits qui ralentissent le fonctionnement et le travail au service de contrôle et de vérification des étrangers vont être supprimés ; les agents privés de sécurité ne seront plus en charge de l'ouverture et de la fermeture de la traversée du pont ; la sécurité privée va céder la place à des militaires et paramilitaires ; les forces aux frontières vont être démilitarisées et des uniformes uniques vont être fournis aux différents corps à partir de 2020.



Ces mesures ont été annoncées au cours d'une visite d'inspection du ministre Mahamat Abali Salah qui s'est déroulée en présence du directeur général de la douane et des droits indirects, Ousman Adam Dicki.



"Ce sont des postes importants du point de vue sécuritaire. Il ne faut pas bousculer, brutaliser nos citoyens. Il faut qu'on soit très souple. Rien ne nous empêche de faire notre travail", a indiqué le ministre.



Mahamat Abali Salah a également inspecté, au cours de la même journée, l'ensemble des service aéroportuaires, avant de s'entretenir avec les différents responsables en charge de la gestion de l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamous.