Tchad : débat sur la prévention de l'extrémisme et les désengagés de Boko-Haram

Le centre Almouna va accueillir ce samedi 21 septembre 2019 de 9 heures à 12 heures, une conférence-débat sur "les perceptions sur la problématique de la prévention de l'extrémisme, le cas des désengagés de Boko-Haram."



Trois panélistes vont animer la conférence : Kébir Mahamat Abdoulaye, Ahmat Yacoub Dabio et Brahim Moussa.



- Quelles réponses économiques à la prévention de l'extrémisme, par Kébir Mahamat Abdoulaye directeur des statistiques et de la communication, chercheur associé au Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE).

- Les désengagés de Boko-Haram, la vie avant et après. Quelle solution ?, par Dr. Ahmat Yacoub Dabio, sociologue, chercheur, ancien conseiller du Médiateur de la République, président du CEDPE.

- L'extrémisme dans les établissements scolaires, par Brahim Moussa, ancien conseiller du ministre de la Jeunesse et du sport, professeur à l'Université, chercheur associé au CEDPE.



L'entrée est libre.