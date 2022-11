Tchad : débordée, une nouvelle école accueille 1224 élèves sur un site de sinistrés à Toukra

À la suite des inondations du 9ème arrondissement, les sinistrés de Toukra ont trouvé comme solution aux problèmes de scolarité de leurs enfants, la mise en place d'une structure scolaire communautaire dénommée « École al-Qualam solidarité ».



En effet, soucieux de l’éducation de leurs enfants, les sinistrés à proximité du lycée de Walia ont décidé de créer une école communautaire dénommée « Ecole al-Qualam solidarité ». Elle est située au sud du camp des sinistrés d’inondations, collée au bureau des agents des eaux et forêts, face à la voie publique, vers la sortie sud du pays.



Cette école primaire est le fruit d’une réflexion venant des victimes d’inondations. La directrice de l'école, Sobdibe Haoua, explique que c’est au vu de la situation des enfants qui ne font que jouer dans les rues que l’école a été mise en place.



« Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas ouvrir une petite école pour ces enfants. C’est ainsi que l’idée de création est née », justifie la directrice. « Nous avons commencé par la sensibilisation des parents, à travers le porte-à-porte. Nous étions minimes au début, mais par la suite, nous avons reçu la visite de l’association La Plume pour la culture et le développement (APCD) », poursuit-elle.



Adhérant à cette vision, l’association a fait des dons en aménageant les salles de classes, latrines et la clôture de l’établissement. L’établissement compte un grand nombre d’élèves en un temps record. « Nous sommes déjà à 1224 élèves et devant cette situation, nous avons préféré suspendre les inscriptions, car le nombre est au-delà de notre vision. Nous avons prévu 70 élèves par salle, mais actuellement nous nous retrouvons avec 130 élèves par salle, c’est pléthorique », estime Sobdibe Haoua.



L’«Ecole al-Qualam solidarité » est reconnue par le ministère de l’Éducation nationale, la mairie du 9ème arrondissement, et la direction des agents forestiers. Toutes ces autorités ont apporté leur soutien et apposé leurs signatures, pour que fonctionne à bien l’établissement. Parlant du personnel, la directrice rassure qu'il y a 10 enseignants, parmi lesquels des diplômés sans emploi. Ce sont des professionnels de l’éducation, donc il n’y a pas de soucis sous cet angle. Les inscriptions se font gratuitement.



Pour la tenue, nous avons reçu un don venant d’une personne de bonne volonté qui s'en est occupée », détaille-t-elle. Le manque en matériels didactiques, eau potable et salles de classes, constitue une entrave à l'évolution normale des cours. Un appel est lancé au gouvernement afin de soutenir les enseignants pour qu'ils soient davantage motivés.