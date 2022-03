Tchad : décès de "Maman générale" après 21 ans de service dans les cuisines universitaires

Après 21 ans au service des étudiants, « Maman Générale », Bolbaye Tarlem Anastasie, s'en va. Déléguée des cuisinières au site universitaire d'Ardep-Djoumal, elle est décédée le 14 mars et a été enterrée le 18 mars au cimetière de Toukra.



La cérémonie des obsèques a eu lieu dans la maison familiale au quartier Habbena dans le 7e arrondissement. Étudiants, membres de l'association estudiantine (UNET) et personnel du Centre National des Oeuvres Universitaires (CNOU) étaient présents à cette cérémonie.



Sur le visage de chacun se dessinait chagrin et lamentation, ce qui prouve combien de fois TARLEM compte pour le milieu universitaire.



Selon l'ex-président du bureau national de l'UNET, les facultés d'ardep-djoumal ont perdu une dame de fer. Elle est souvent triste lorsqu’un étudiant est en manque de nourriture avec son ticket en main, témoigne-t-il.



Courtoise, toujours sourire aux lèvres, malgré qu'il est difficile de travailler avec les étudiants, elle a su se faire une place.



Surnommée « maman Maréchale », TARLEM se soucie de la qualité et de la quantité du repas des étudiants, selon les témoignages de quelques étudiants de la faculté de sciences de l'éducation.



Les collègues de travail ont versé des larmes car TARLEM a montré sa dévotion dans le travail. Elle a laissé un vide au sein du CNOU, regrette le chargé des affaires sportives et sanitaire, Guebatna Samuel.



La maman des étudiants de deux facultés a laissé derrière elle 12 enfants et huit petits fils. Adieu BELBAYE TARLEM Anastasie et condoléances à sa famille nucléaire et universitaire.