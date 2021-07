Tchad : décès du prisonnier de guerre Ngarial Modeste, son avocate en colère

L'ex-président du parti Union nationale pour la démocratie et le socialisme (UNDS), Ngarial Ngue-Ye-Nan Wongoto Modeste, est décédé mardi 27 juillet à l'hôpital général de référence nationale à N'Djamena. Il avait rejoint la rébellion du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) et avait été fait prisonnier lors des affrontements d'avril dernier.



Dans un entretien au journal Le Pays, l'avocate du défunt Me. Vetada Atchenemou, exprime sa déception et explique l'avoir vu dans un état critique à l'hôpital. "Il ne pouvait pas parler. J'ai tenté de lui poser des questions mais il n'arrivait pas à me répondre", explique-t-elle.



Selon Me. Vetada, le droit humanitaire a été bafoué. Elle explique avoir saisi le procureur de la République pour que la direction des renseignements militaires remette certains prisonniers de guerre à la justice.