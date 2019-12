Tchad : décret de nomination au ministère de l'économie

Le décret n° 2070 du 26 décembre 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'Economie et de la Planification du développement.



Les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Economie et de la Planification du développement.



Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Economie et de la Planification du développement.



Direction générale du ministère

Directeur général : Nassour Bahar Mahamat Itno, en remplacement de Houlé Djonkamla

Directrice générale adjointe : Mme. Royoumta Madingue, en remplacement de Mme. Ramada Abderahim Ndiaye



Direction générale de services des études et de la planification

Directeur général de services

Adoumtogue Rubain, en remplacement de Naimbayel Djekonde, appelé à d'autres fonctions.



Direction de la population et du développement humain

Directrice : Mme. Neloumngaye Suzanne, en remplacement de Mme. Royoumta Madingue, appelée à d'autres fonctions.



Direction générale de services de la coopération au développement

Direction de la programmation des investissements extérieures

Directeur : Abdoulaye Mahamat Abdoulaye Senoussi Wadack, en remplacement de Mahamat Tahir Arim, appelé à d'autres fonctions.



Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et des affaires humanitaires (SPONGAH)

Secrétaire permanente adjointe : Mme. Nadjwa Mahamat Abdel-Bagui, en remplacement de Oumar Mahamat Dahab, appelé à d'autres fonctions.



Services rattachés à la direction générale du ministère

Sous-direction des ressources humaines, financières et du matériel

Sous-directeur : Mahamat Tahir Arim, en remplacement de Allandiguim Ngario Joseph.