Tchad : départ du gouvernement du ministre Mahamat Lazina

Le ministre des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Mahamat Ahmat Lazina, est évincé du gouvernement, selon un décret rendu public ce 22 novembre. Il est remplacé par l’ancien ministre des Infrastructures et actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Patalé Géo. Ce dernier récupère les deux portefeuilles ministériels de Mahamat Ahmat Lazina. Il se voit renforcé par une secrétaire d’État en la personne de Fatimé Boukar Kosseï, jusqu’à ce jour conseillère à la Présidence.



L’opposant Mahamat Ahmat Lazina, leader du parti MNCT, avait intégré le premier gouvernement de transition en tant que ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, au lendemain du décès du président Idriss Deby Itno.



Il avait été reconduit dans le gouvernement d’union nationale de Saleh Kebzabo, au lendemain du dialogue national inclusif et souverain.



Son départ du gouvernement serait lié à ses récentes déclarations à la suite des polémiques suscitées par la désignation des cinq membres issus de la corporation jeunesse au Conseil national de transition (CNT). Mahamat Ahmat Lazina a laissé entendre qu’il n’est pas à l’origine de la modification de la liste consensuelle et a pointe du doigt la Présidence.