Tchad : des actions citoyennes de l'UNDR à Am-Timan pour contrer la Covid-19

Les militants et sympathisants du parti UNDR se sont massivement mobilisés pour donner un coup de balai à la station provinciale. Certains habillés aux couleurs de leur corporation politique, d'autres portant des drapeaux du parti, les organisateurs munis des pelles, râteaux, balais et brouettes ont démarré la journée de salubrité très tôt ce samedi.



En cette circonstance, le président du comité d'organisation, par ailleurs vice-président de l'UNDR du Salamat, Moustapha Mahamat Saleh, a signifié que le parti a répertorié plusieurs activités dans son plan d'action, surtout en cette période où la province est touchée par le COVID-19.



Pour le vice-président, cette journée de salubrité s'ajoute à l'opération de distribution des masques couplée à la sensibilisation en faveur du respect strict des mesures barrières organisée la semaine dernière.



Selon Moustapha Mahamat Saleh, son organisation voudrait à travers cette journée de salubrité contribuer au développement et à la lutte contre la propagation du coronavirus dans la ville d'Am-Timan.



Le sous-directeur de la station provinciale d'Am-Timan, Assane Lamé, a remercié les organisateurs de cette activité qui ont bien voulu donner un coup de balai à cette institution publique qui a besoin de l'appui de toute la population pour son progrès.