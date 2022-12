Tchad : des agences des Nations-Unies mobilisées contre les VBG

A l'occasion des 16 jours d'activisme, engagés pour la lutte contre les violences basées sur le genre, le représentant résident de l’UNICEF au Tchad, Jaques Boyer, a rappelé que les violences basées sur le genre (VBG), faites aux femmes et filles, sont des violences faites contre toute la société.



Pour lui, il est du devoir de tous les citoyens d'être vigilants et de ne jamais tolérer qu'on s'en prenne à des femmes ou des filles.



Il est donc essentiel d'éduquer les enfants (fille ou garçon), pour que la prochaine génération puisse grandir dans un monde plus juste et épris de respect.



Par conséquent, les VBG laissent des traces pour toute la vie. A cet effet, nous devons combattre individuellement ou collectivement, ce phénomène pour un monde plus juste.