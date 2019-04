Tchad : des agents bancaires formés en contrôle sur la collecte de la taxe d'apprentissage

Le Fonds d'appui à la formation professionnelle (FONAP) a lancé ce mercredi 17 avril une formation en contrôle interne visant à collecter la taxe d'apprentissage et de formation professionnelle (TAFT).



La taxe vise à contribuer au développement de la formation professionnelle, au perfectionnement, à l'apprentissage, à l'insertion et à participer à la lutte contre la pauvreté par le financement des plans de formation, des projets collectifs, des projets d'apprentissage d'insertion au profit des salariés des entreprises assujetties, des membres des associations, des groupements légalement constitués et des collectivités locales.



"Le FONAP, en tant qu'outil de valorisation des ressources humaines, continu et ne cessera d'être toujours très proche de vous car vous êtes nos partenaires incontournables", a déclaré Kaltouma Babakar, chef de service étude et formation des entreprises.



35 agents de la banque UBA suivent la formation à l'hôtel Radisson Blu.