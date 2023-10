Tchad : des agents de l'ARSAT formés sur les techniques de contrôle des produits pétroliers

Lors de son discours d'ouverture, le directeur, Fouman Francis Serges, a souligné que cette formation constituait une base essentielle couvrant de nombreux domaines de contrôle et d'inspection. L'objectif principal était d'instaurer la rigueur dans les procédures de contrôle. Il a également noté un vif intérêt de la part des 20 agents formés, qui sont maintenant équipés pour exercer leurs fonctions avec professionnalisme et un esprit critique en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement.



De son côté, le directeur général adjoint de l'ARSAT, Hassan Adoum Younousmi, a rappelé l'importance du secteur aval dans le pays et l'investissement de l'ARSAT dans la formation de ses agents. Il a salué le fait qu'aucune rétroaction négative n'avait été reçue concernant la participation à la formation au cours des trois semaines. Il a conclu en encourageant les agents à contribuer au processus de modernisation de leur institution après leur retour au travail.