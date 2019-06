Tchad : des agents du ministère de la Santé formés sur la passation de marchés

Le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) organise ce vendredi 21 juin, au Programme Alimentaire Mondial (PAM), une cérémonie de remise des attestations aux 20 cadres du ministère de la Santé Publique (MSP) formés sur les règles de passation des marchés.



Ce cours de certification internationale, agréé et financé par le PNUD, est dispensé par le CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply), institut d’excellence dans le domaine de la gestion des approvisionnements et des achats, basé à Londres.



Il a pour objectif d’assurer l’efficacité, la concurrence et la transparence dans le domaine de la gestion des approvisionnements et des achats du ministère de la Santé publique.



Ces activités s’inscrivent dans le cadre du Plan de renforcement des capacités du ministère, un axe central du Programme d’appui à la lutte antipaludique au Tchad (PALAT), financé par le Fonds mondial et mis en œuvre conjointement par le ministère et le PNUD, en collaboration avec d'autres agences des Nations Unies.



Le PAM apporte de son côté son expertise en matière de transport et de logistique.



Cet investissement à long terme dans les ressources humaines démontre la volonté du ministère de professionnaliser la mise en œuvre des financements externes et la gestion des achats pour optimiser la concurrence en toute transparence, et ainsi favoriser l’atteinte du meilleur rapport qualité-prix dans l’intérêt des patients.



Ce plan prévoit également la formation de 40 professionnels additionnels sur la gestion financière et le suivi-évaluation.



À terme, il facilitera le transfert au ministère de la Santé publique de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial pour un impact durable de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme au Tchad.



