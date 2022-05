Tchad : des annonces et attentes pour le cinquantenaire de l'Université de N'djamena

​Les festivités commémoratives se sont déroulées du 4 au 9 mai 2022 dans les locaux de la Faculté des sciences de la santé humaine (FSSH) et au stade de Paris-Congo pour la partie sportive, mobilisant des participants venus notamment du Sénégal et Cameroun.



Le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche scientifique, Ali Waïdou, le cinquantenaire de l'Université est surtout l'occasion d'afficher des grandes ambitions au profit de la jeunesse.



De son côté, le président de l'Université de N'djamena, Pr. Mahamat Salah Daoussa Haggar, a promis l'organisation annuelle d'une colloque international et pluridisciplinaire à l'issue duquel des actes seront désormais publiés par discipline. Il a également annoncé la subvention de la confection des toges universitaires pour tous les enseignants chercheurs inscrits au CAMES, l'organisation annuelle des doctoriales en vue d'évaluer l'état d'avancement des travaux des doctorants, l'organisation d'un tournoi de football ou de toute autre discipline sportive à la fin de chaque semestre en vue de promouvoir le brassage entre étudiants, la création d'une fanfare pour l'animation de toutes cérémonies officielles de l'université de N'djamena, et le recyclage annuel de tout le personnel administratif, technique et de la main d'œuvre de l'université de N'djamena.