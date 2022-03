Tchad : des avocats mettent en demeure les opérateurs de téléphonie

Trois avocats : Maîtres Nanadigué Frédérick, Ndilyam Mouadjimtog et Daïnonet Jouhinet Frédéric accodent une semaine aux deux principales sociétés de téléphonie mobile Airtel et Moov Africa pour améliorer la qualité de leur service sous peine de poursuites judiciaires.



Depuis la "prétendue réduction du coup d'internet, le réseau est "défectueux", les forfaits souscrits se dissipent aussitôt après souscription, soit la connexion est quasi inexistante empêchant le téléchargement de tous documents ou vidéos, jusqu'à l'épuisement des données mobiles et bis repetita", constate avec regret Nanadigué Frédérick.



Nonobstant la qualité "exécrable" du service, les deux sociétés, au lieu de s'excuser "par loyauté", trouvent mieux d'asséner les abonnés de "messages d'offres mensongères". Pire, les autorités administratives qui sont habilitées à prononcer des sanctions contre ces sociétés passent pour des complices d'une "dictature d'escroquerie", tonne Me Daïnonet. De l'avis de Me Daïnonet, les autorités protègent ces sociétés et refusent d'accorder l'agrément à d'autres qui désirent s'implanter au Tchad, octroyant donc à Airtel et Moov "un monopole d'Etat".



Face à un État complice et défaillant, des individus, des associations sont habilités à engager des poursuites judiciaires car il y a des "mécanismes juridiques qui protègent les consommateurs", informe Me Ndilyam Mouadjimtog.



Forts de ces mécanismes, Ndilyam et ses collègues jurent de "contraindre Airtel et Moov Africa par tous les moyens de droit".