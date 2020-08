Tchad : des avocats s'insurgent contre la restriction de l'accès à Internet

Les réactions se multiplient au Tchad suite à la restriction d'accès à Internet. Les avocats Frédéric Nanadjingué et Maxwell Loalngar ont dénoncé mardi une violation de la d'expression, de communication et d’information.



Ils ont exhorté les autorités à prendre leurs responsabilités face aux messages haineux sur les réseaux sociaux, au lieu de s'orienter vers une restriction.



Selon eux, en cette période de crise sanitaire, la communication entre les familles et proches est nécessaire.



Les avocats ont mis l'accent sur le rôle de l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE) qui, en principe, doit être capable d'identifier les auteurs de messages à caractère haineux.



Internet Sans Frontières, l'Association des consommateurs et Reporters Sans Frontières ont également réagi à la restriction, appelant les autorités à lever le blocage.