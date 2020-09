Tchad : des bonnes volontés dépêchent une assistance aux sinistrés d'inondations du Hadjer Lamis

L'association d'expertise et d'échange d'expériences Maroc-France-Turquie-Tchad (A3EMFTT), en partenariat avec le bureau Bamina Assas, a remis jeudi un important don de vivres à Massakory, chef-lieu du Hadjer Lamis, en faveur de sinistrés d'inondations.



La cérémonie de remise a eu lieu en présence du maire de la ville, des responsables de la province et une délégation des donateurs venue de N'Djamena.



Le don est composé de 50 sacs de riz, 50 sacs de sucre de 5kg, 50 bidons d'huile de 5 litres, 50 nattes, 50 moustiquaires et 50 couvertures.



"C'est avec un coeur rempli de tristesse que nous sommes venus vous apporter un peu de dons suite aux inondations causées par les pluies dont vous avez été victimes", a indiqué Béchir Abakar Oumar, représentant de l'association.



Il a relevé que les populations de Massakory ont subi des traumatismes dans plusieurs quartiers de la ville. "Les pluies abondantes ont laissé derrière elles des familles entières dans le dénuement et la désolation. Cette situation émeut le Tchad tout entier. Au milieu de cette tragédie, nous tenons à venir vous exprimer toute notre compassion."



Le maire de Massakory, Korom Mahamat Kosso, a exprimé sa reconnaissance à la délégation qui a fait le déplacement jusqu'à Massakory. "Vous êtes venus au secours des personnes victimes d'inondations ces derniers temps. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste très louable qui vient à point nommé", a-t-il dit.



Selon lui, "c'est le moment d'apporter une assistance, et de surcroît avec des produits de première nécessité."



Pour sa part, Melih Mucahid Atesa, a justifié cette action par les liens de fraternité entre la Turquie et le Tchad, face à une situation qui ne peut laisser indifférent.