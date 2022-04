Tchad : des bus de voyage à l'arrêt en réaction à la rareté du carburant

Des bus de transport interurbain ne circulent pas depuis ce vendredi matin à la suite de la rareté du carburant et l'augmentation de son prix.



Il s'agit notamment des compagnies Sud Voyage, Abou Hamama et Abou Salam. Des voyageurs ont été contraints de retourner chez eux tandis que d'autres se sont rués sur des minibus et véhicules Hilux transportant des passagers.



À défaut de transport interurbain, des femmes ont embarqué avec le bagages à bord de camion de marchandises, a constaté Alwihda Info.



Les stations-services évoquent des difficultés d'approvisionnement depuis plusieurs jours. Les autorités n'ont pas réagi à ce jour.