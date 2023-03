Tchad : des causeries éducatives pour restaurer la confiance entre forces de sécurité et population

Quelques leaders des forces de sécurité intérieure et étudiants causent pour restaurer un climat de confiance entre eux et la population.



Cette session de causeries éducatives, à l’attention des étudiants et élèves des universités et écoles supérieures de la ville de N’Djamena est une œuvre du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme, en partenariat avec la Coalition/RENCO Tchad, pour promouvoir et à restaurer un climat de confiance entre les FSI, les populations locales et les OSC.



Cette conférence qui a lieu au CEFOD, ce 29 mars, était placée sur le thème, « rôle et mission des forces de sécurité intérieure au Tchad ». Des étudiants des différentes universités publiques, comme privées, ont pris part à ce rendez-vous. Au bout des échanges, les participants se sont disposés à se mettre ensemble, afin de trouver une solution commune favorable à tous.



Chaque partie a reconnu sa part de responsabilité et que dorénavant plus rien ne peut se faire comme avant.



Après avoir rappelé le rôle des FSI, le conférencier Djongar Nassaradingar, par ailleurs consultant national du projet FSI, appelle toutes les parties à se rapprocher et discuter si quelque chose ne marche pas, au lieu de subir des gaz lacrymogènes et les jets de pierres.



D’après le second conférencier, Bebyaka Sobgabbé Jérémy, commissaire à la DNRJ, les étudiants et les FSI doivent privilégier le dialogue, pour rétablir le climat de confiance entre eux. Et au sortir de cette causerie, le dialogue doit passer normalement. La conférence a pris fin par une photo de famille.