Tchad : des chenilles et des criquets à l’assaut des plantations dans la Nya

A Nya dans le Logon Oriental, criquets et chenilles légionnaires ont jeté leur dévolu sur 12 056 hectares de cultures de plusieurs variétés, a constaté l'ONG ESEDD, partenaire opérationnel du projet "Gestion Communautaire des Risques Climatiques" , initié par le Ministère de la Production Agricole en collaboration avec le PNUD et le Fonds Mondial pour l'Environnement (FEM).



C’est un agent mobilisateur communautaire de la Nya qui a constaté depuis le 26 juillet 2023 les dégâts subis par les champs de cultures dans cette région. Ces dégâts interviennent dans un contexte marqué par l'absence de pluies pendant près de 3 semaines dans le département de la Nya, ce qui a plongé les producteurs dans le désarroi. Ces derniers réclament un soutien accru et des orientations pour lutter contre ces aléas climatiques grandissants.



Face à cette situation alarmante, les producteurs expriment leur inquiétude et appellent le gouvernement à prendre des mesures urgentes et concrètes sur le terrain pour faire face aux risques climatiques et planifier les cultures en conséquence afin d'améliorer leurs conditions de vie.



Le recensement des cultures dévastées par les criquets et les chenilles dans la Nya, en raison de l'absence de pluies pendant près de 3 semaines, se décline comme suit : 2 689,5 hectares de champs de sésame, 5 137,5 hectares de sorgho, 913 hectares de maïs, 259,5 hectares de riz, 2 644,5 hectares d'arachide, 120 hectares d'haricot, 206 hectares de patates et 86 hectares de coton.



Les criquets ravageurs dévastent régulièrement les cultures dans la zone sahélienne. Cette année, des nuées de ces insectes sont arrivées en juin dans les régions nord du Mali et du Niger, en provenance du sud-est de l’Algérie et du sud-ouest de la Libye. En juillet et en août 2022, la FAO a mis en place un plan d’action en recourant aux stocks de pesticides des pays voisins pour lutter contre ces criquets.