Tchad : des chercheurs évaluent à mi-parcours le projet Laboratoires mixtes internationaux

Laboratoires mixtes internationaux (LMI) est un projet de développement porté par Zakinet Dangbet de l'université de N’Djamena et Florence Sylvestre de l'université de Marseille. Il est financé par l'institut de recherche pour le développement (IRD).



Zakinet Dangbet définit le projet comme "la science au service du développement". En effet, le projet finance les recherches de développement des étudiants en master et doctorat et d'autres chercheurs de "haut niveau" dans le Lac Fitri. "Nous travaillons sur les sujets de développement liés à l'agriculture et l'élevage notamment la biodiversité, les conflits ruraux, l'hydrologie, l'environnement", informe Zakinet.



Les résultats de ces recherches sont bénéfiques aux investisseurs. Ils leur permettent "de savoir où investir pour éviter un maximum de problèmes".



Durant deux jours, les chercheurs évalueront le chemin jusque-là parcouru.