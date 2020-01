Tchad : des consultations sur l’impact environnemental sur le site pétrolier de Sedigui

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement intégré du champ pétrolier et gazier de Sedigui, le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, en collaboration la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT), a lancé officiellement, mercredi 29 janvier 2020, sur le site pétrolier de Sedigui, la journée des consultations publiques.



Cette journée de consultations publiques est consacrée à la présentation du rapport provisoire de l’étude d’impact environnemental et social du volet « Installation de surface et exploitation du champs pétrolier et gazier de Sedigui ».



Elle a pour objectif d’informer les parties prenantes, recueillir leur avis, préoccupations et recommandations sur le contenu dudit rapport, acquérir les connaissances locales, augmenter la confiance du public, améliorer la transparence et la responsabilité dans la prise de décision et réduire les conflits.



La journée de consultations publiques a eu lieu en présence de l’administration centrale, des autorités locales, administratives, traditionnelles, coutumières et religieuses, les associations de la société civile, et le milieu féminin, en vue de s’informer sur le projet et de partager leurs préoccupations afin de respecter l’environnement.