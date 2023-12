Tchad : des efforts en matière de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole

La directrice de la vaccination, Demian Antoinette, a exposé les défis rencontrés, les perspectives futures, et les principales actions prévues pour 2024. Les campagnes ont intégré une supplémentation en vitamine A et en mebendazole. Elle a souligné l'engagement des autorités administratives, des leaders d'opinion, des équipes sur le terrain, ainsi que la contribution significative des partenaires et la volonté des acteurs à tous les niveaux.



Le Tchad a été distingué comme un leader en matière de vaccination, reconnu comme le meilleur protecteur de la survie infantile et le seul pays africain avec un taux de couverture vaccinale record.



Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné l'importance des activités de vaccination dans la lutte contre les maladies et la protection des enfants, ainsi que l'impact négatif du conflit au Soudan sur le système de santé. Il a salué l'engagement des chefs traditionnels, des leaders religieux et communautaires, ainsi que des partenaires techniques et financiers pour leur soutien aux activités de santé. Il a également mentionné l'engagement du Président de la Transition, qui accorde une attention particulière au système de santé en lui octroyant les moyens nécessaires.



Le ministre a réaffirmé l'engagement de son département à mettre en œuvre la politique nationale de santé, conformément au plan national de Développement Sanitaire et à tous les documents stratégiques qui guident les interventions dans le domaine de la santé.