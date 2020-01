Tchad : des enseignants volontaires mis à la disposition d'écoles à Ati

L'association des diplômés du Batha pour la promotion de l'émoi (ADIBAPE) a mis à la disposition de quelques écoles d'Ati des enseignants volontaires.



La cérémonie s'est déroulée ce matin au lycée Acyl Ahmat Akhabach d'Ati en présence d'un représentant du gouverneur du Batha et de plusieurs invités.



Ce sont 11 enseignants diplômés scientifiques comme littéraires qui ont été répartis à deux grands établissements scolaires secondaires d'Ati.



L'objectif global de l'association est de contribuer au développement socio-économique de la province à travers la promotion de l'emploi, la bonne gouvernance et la paix, a indiqué le président de l'association, Brahim Seid Baguia.



L'association a constaté une insuffisance d'enseignants dans les établissements publics secondaires de la ville d'Ati, mais aussi le retour massif et quotidien d'élèves à la maison avant la fin de l'heure des cours.



A travers cette initiative, l'association entend participer à la politique éducative du Gouvernement qui est basée sur la promotion de l'excellence.



Le secrétaire général du département du Batha-Ouest, Hissein Palet Baimacreo, représentent le gouverneur, s'est dit émerveillé et enthousiasmé par le geste hautement salutaire de la part de ces jeunes regroupés au sein d'une association.



Il les a remercié pour cette contribution avantageuse et indispensable en faveur de l'éducation des enfants. Il a aussi plaidé pour un enseignement de qualité en faveur des enfants qui sont inévitablement les futurs décideurs et cadres de demain dans un Tchad uni et émergent.