TCHAD

Tchad : "des étudiants découvrent pour la première fois la pilule hormonale et le préservatif féminin"

Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 16 Novembre 2022

Les étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) ont jugé intéressants, les échanges sur la santé sexuelle et reproductive avec les membres du mouvement d'action des jeunes (MAJ). « C'est bien. Je découvre beaucoup de choses", confie Madjilem Chanceline, future conseillère de jeunesse et animation commentant la séance avec deux autres étudiantes sous un arbuste.