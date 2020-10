Tchad : des femmes ingénieurs aménagent des rues à N'Djamena pour faciliter la circulation

"Cette année, il y a eu une grande pluviométrie qui a endommagé plusieurs routes bitumées et non bitumées. En tant qu'ingénieurs, nous avons voulu apporter notre contribution en menant cette opération d'entretien", explique Fatimé Mahamat Herbama, présidente de l'association.



"Les caniveaux n'ont pas pu drainer les eaux, il y a eu stagnation. Ce ne sont pas des nids de poule mais c'est des grands trous. Nous essayons de vider les caniveaux et remblayer pour faciliter le passage des véhicules", précise-t-elle.