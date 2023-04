Tchad : des femmes sensibilisées sur leurs droits et sur le leadership

Cette sensibilisation se déroule au cours d'un séminaire de deux jours, organisé au CEFOD, par l'Association des partenaires pour l'appui au développement (APAD).



La formation vise à produire « des femmes leaders fortes, capables d'influencer la politique », explique le chargé de programmes et projets de l'association, Pafing Guirki.



« Si aujourd'hui les femmes sont tuées, bastonnées, c'est parce que leur voix ne porte pas toujours. Par conséquent, des connaissances solides leur concéderont un pouvoir de faire de la protection féminine une réalité », déclare le chargé de programmes et projets.



Une formation similaire sera étendue à d'autres arrondissements pour plus d'efficacité.