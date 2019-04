Tchad : des fonctionnaires formés en gestion administrative

Des cadres du ministère de l'Elevage et des Productions animales bénéficient depuis ce jeudi 11 avril d'une formation de dix jours sur les enjeux et défis des techniques de gestion administrative. La formation est initiée par le Programme d'appui structurant du développement pastoral, en partenariat avec le ministère.



Les secrétaires et assistants du ministère sont concernés par la formation qui permettra de rechercher des solutions pour une meilleure efficacité de l'administration.



"Face aux exigences des nouvelles orientations politiques et stratégiques en matière de promotion durable du secteur de l'élevage, disposer des ressources humaines de qualité s'impose afin de produire le savoir et l'innovation nécessaire au développement de l'élevage", a souligné Marabane Ngar-Odjilo, représentante du ministre de l'Elevage et des Productions animales.



Le représentant du cabinet EPICA-Expertise Arsatoudi Abakar, a relevé que l'atelier permettra aux participants de s'enquérir des valeurs et principes fondamentaux des techniques administratives.



Au terme de l'atelier de formation, l'objectif est de renforcer les compétences des agents afin qu'ils soient capables de traiter avec rigueur l'ensemble des dossiers administratifs.